Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург» благодаря шайбе Фрэттина

«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург» благодаря шайбе Фрэттина
Хоккей / КХЛ 0

Нур-султанский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 13-й минуте Мэтт Фрэттин вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Диллон Хитерингтон увеличил преимущество казахстанской команды. На 38-й минуте Николай Голдобин отыграл одну шайбу. За 40 секунд до конца третьего периода Егор Яковлев сравнял счёт, реализовав численное преимущество. Победную шайбу в овертайме забросил Фрэттин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фрэттин (Вароне) – 12:25' (5x5)   2:0 Хитерингтон (Панюков, Фрэттин) – 23:37' (5x5)   2:1 Голдобин – 37:04' (5x5)   2:2 Яковлев – 59:20' (5x4)   3:2 Фрэттин (Диц, Вароне) – 62:13' (3x3)

Следующую встречу «Металлург» проведёт в Магнитогорске с московским «Спартаком». «Барыс» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020