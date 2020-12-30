«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург» благодаря шайбе Фрэттина
Нур-султанский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.
На 13-й минуте Мэтт Фрэттин вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Диллон Хитерингтон увеличил преимущество казахстанской команды. На 38-й минуте Николай Голдобин отыграл одну шайбу. За 40 секунд до конца третьего периода Егор Яковлев сравнял счёт, реализовав численное преимущество. Победную шайбу в овертайме забросил Фрэттин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фрэттин (Вароне) – 12:25' (5x5) 2:0 Хитерингтон (Панюков, Фрэттин) – 23:37' (5x5) 2:1 Голдобин – 37:04' (5x5) 2:2 Яковлев – 59:20' (5x4) 3:2 Фрэттин (Диц, Вароне) – 62:13' (3x3)
Следующую встречу «Металлург» проведёт в Магнитогорске с московским «Спартаком». «Барыс» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
19:54
-
19:18
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:31
-
18:28
-
18:12
-
18:06
-
17:50
-
17:18
-
17:00
-
16:43
-
16:14
-
15:20
-
14:41
-
14:10
-
13:45
-
13:14
-
13:00
-
12:34
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:53
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам