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«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург» благодаря шайбе Фрэттина

«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург» благодаря шайбе Фрэттина
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Нур-султанский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 13-й минуте Мэтт Фрэттин вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Диллон Хитерингтон увеличил преимущество казахстанской команды. На 38-й минуте Николай Голдобин отыграл одну шайбу. За 40 секунд до конца третьего периода Егор Яковлев сравнял счёт, реализовав численное преимущество. Победную шайбу в овертайме забросил Фрэттин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фрэттин (Вароне) – 12:25 (5x5)     2:0 Хитерингтон (Панюков, Фрэттин) – 23:37 (5x5)     2:1 Голдобин – 37:04 (5x5)     2:2 Яковлев (Голдобин) – 59:20 (5x4)     3:2 Фрэттин (Диц, Вароне) – 62:13 (3x3)    

Следующую встречу «Металлург» проведёт в Магнитогорске с московским «Спартаком». «Барыс» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.

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