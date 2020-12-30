«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург» благодаря шайбе Фрэттина

Нур-султанский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 13-й минуте Мэтт Фрэттин вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Диллон Хитерингтон увеличил преимущество казахстанской команды. На 38-й минуте Николай Голдобин отыграл одну шайбу. За 40 секунд до конца третьего периода Егор Яковлев сравнял счёт, реализовав численное преимущество. Победную шайбу в овертайме забросил Фрэттин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующую встречу «Металлург» проведёт в Магнитогорске с московским «Спартаком». «Барыс» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.