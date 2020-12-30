Голдобин забросил первую шайбу за магнитогорский «Металлург» во втором матче за клуб

Нападающий Николай Голдобин забросил первую шайбу за магнитогорский «Металлург». Это произошло в гостевом матче с «Барысом».
На 38-й минуте при счёте 2:0 в пользу хозяев Голдобин бросил по воротам Хенрика Карлссона. Голкипер парировал бросок, но удержать шайбу не смог. В сутолоке перед воротами расторопнее всех оказался Голдобин, пославший шайбу в сетку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, что в середине декабря магнитогорский «Металлург» объявил о заключении контракта с российским нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.
У Голдобина был контракт с ЦСКА на два года, до 30 апреля 2022 года. Голдобин не выходил на лёд с середины ноября. Он находился в списке травмированных. Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.
- 30 декабря 2020
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