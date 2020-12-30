Экс-форвард «Тампы» Кэллахан завершил карьеру. Он не играл с 16 апреля 2019 года
Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Райан Кэллахан объявил о завершении карьеры, сообщает The Athletic. Сейчас ему 35 лет.
Хоккеист провёл в НХЛ 12 сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В сезоне-2019/2020 35-летний хоккеист числился в «Оттаве Сенаторз», но на лёд так и не вышел.
Каллахан не играл с 16 апреля 2019 года из-за дегенеративного заболевания спины и операции. Нападающий находился в списке травмированных на долгий срок. Контракт Кэллахана с годовой зарплатой $ 5,8 млн закончит действовать в конце сезона-2019/2020.
Всего Кэллахан отметился 386 (186+200) очками в НХЛ. Ещё в бытность хоккеистом он основал фонд Райана Кэллахана, который собирает деньги для онкобольных детей.
«Тампа» обменяла контракт Кэллахана в «Оттаву»
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