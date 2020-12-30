Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард» и не реализовал буллит

Нападающий Илья Ковальчук провёл первую встречу за омский «Авангард».



В дебютном матче российский нападающий забросил шайбу при счёте 1:2, набрав одно очко. Кроме того Ковальчук нанёс 4 броска в створ ворот «Куньлуня».



Нападающий был дважды наказан минимальным штрафом, один из которых пришёлся на овертайм. В серии буллитов Ковальчук не реализовал свою попытку. Игровое время нападающего составило 20:37.



Напомним, что Ковальчук заключил контракт с омичами 26 декабря. Соглашение подписано по схеме «1+1».



Китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл омский «Авангард» в серии буллитов. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.

Ковальчук забросил за «Авангард» в дебютном матче