Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард» и не реализовал буллит
Нападающий Илья Ковальчук провёл первую встречу за омский «Авангард».
В дебютном матче российский нападающий забросил шайбу при счёте 1:2, набрав одно очко. Кроме того Ковальчук нанёс 4 броска в створ ворот «Куньлуня».
Нападающий был дважды наказан минимальным штрафом, один из которых пришёлся на овертайм. В серии буллитов Ковальчук не реализовал свою попытку. Игровое время нападающего составило 20:37.
Напомним, что Ковальчук заключил контракт с омичами 26 декабря. Соглашение подписано по схеме «1+1».
Китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл омский «Авангард» в серии буллитов. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.
Ковальчук забросил за «Авангард» в дебютном матче
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