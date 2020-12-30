Ковалёв: я внушил игрокам «Куньлуня», что они могут играть даже с «Авангардом»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (4:3 Б).
«Конечно, матч был не таким лёгким. Хорошо начали, но сделали ошибки, которые соперник использовал. Я рад за ребят, они нашли в себе силы и закончили год на хорошей ноте. Мы всегда говорим ребятам, что, когда соперник начинает добавлять в скорости, они как будто пугаются. Но сегодня я смог внушить парням, что они могут играть с любой командой, даже с «Авангардом». Жаль, что сделали ошибки, матч мог быть проще для нас.
На буллитах мы не зацикливались на том, что Грубец начинал сезон в «Куньлуне». Я верил, что наши парни сумеют его переиграть. На Ковальчуке мы не делали акцента никакого, понимали, что он в первой встрече после паузы многого не покажет. Но мы в принципе не делаем на ком-либо акцент. Если игроки «Куньлуня» играют по заданию, то им без разницы, кто выходит против них. Ковальчука пока сложно было оценить, сегодня он пытался войти в игру, сделать свою работу, но я думаю, что он быстро наберёт форму», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 30 декабря 2020
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