Дедунов — о Ковальчуке: в «Авангард» пришёл ещё один человек, который может вести за собой

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (3:4 Б).



«Начали робко, соперник активно играл в нашей зоне. Потом собрались, забили, вышли вперёд, ну а дальше…пропустили эту шайбу на последних минутах, проиграли на буллитах. Что не получается в последних матчах? Возможно, это психология. Но все работают, идут вперёд, дальше всё придёт. По физике у нас всё отлично, тренеры знают, как готовить команду, так что никаких вопросов. Пропускать больше стали? Возможно, травмы накладываются, но ничего страшного, мы выйдем из этой ситуации. Ковальчук? Добавилась энергия, позитив, эмоции, пришёл ещё один человек, который может повести команду за собой», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» потерпел поражение от «Куньлуня» в дебютном матче Ковальчука