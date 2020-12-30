Шипачёв установил рекорд по набранным за московское «Динамо» в КХЛ очкам

Нападающий Вадим Шипачёв установил новый рекорд московского «Динамо» по набранным за команду в КХЛ очкам. Произошло это в гостевой встрече с подольским «Витязем». Этот матч стал стал для Шипачёва 178-м в бело-голубой форме.

На 23-й минуте встречи нападающий отдал результативную передачу на Михала Чайковски, который забросил шайбу. На 34-й минуте гол забил уже сам Шипачёв, реализовав численное большинство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Теперь на счету Шипачёва 197 очков. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Денису Кокареву, набравшему в 422 матчах 196 очков.



За «Динамо» Шипачёв выступает с сезона-2018/2019. За это время нападающий забросил 57 шайб и отдал 140 результативных передач.