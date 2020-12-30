Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» обыграло «Локомотив». Команды забросили 11 шайб

«Торпедо» обыграло «Локомотив». Команды забросили 11 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» обыграло ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:5.

На 6-й минуте встрече Егор Коршков вывел гостей вперёд. Через полторы минуты Джордан Шварц сравнял счёт. На 14-й минуте Михаил Беляев вновь вывел гостей вперёд, но нижегородцы отыгрались спустя всего 20 секунд. На 16-й минуте хозяева забросили третью шайбу усилиями Сергея Гончарука. Во втором периоде команды дважды обменялись шайбами. В третьем игровом отрезке Атте Охтамаа сделал счёт 5:5, но затем «Торпедо» вновь повело благодаря шайбе Антона Шенфельда.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Марченко, Каюмов) – 05:07' (5x4)   1:1 Шварц – 06:41' (5x5)   1:2 Беляев (Паскуале) – 13:16' (5x5)   2:2 Ручкин (Чехович, Жафяров) – 13:36' (5x5)   3:2 Гончарук (Остин, Белевич) – 15:50' (5x5)   3:3 Иванов (Беляев, Мисюль) – 22:39' (5x5)   3:4 Черепанов (Пулккинен, Петерссон) – 29:36' (5x5)   4:4 Мили – 34:41' (5x4)   5:4 Чехович (Мили, Жафяров) – 35:39' (5x4)   5:5 Охтамаа (Ильенко, Красковский) – 42:20' (5x5)   6:5 Шенфельд (Шварц, Пайгин) – 46:30' (5x5)

Следующую встречу «Локомотив» проведёт в Ярославле с подольским «Витязем». «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи». Оба матча пройдут 3 января 2021 года.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020