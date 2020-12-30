«Торпедо» обыграло «Локомотив». Команды забросили 11 шайб

«Торпедо» обыграло ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:5.

На 6-й минуте встрече Егор Коршков вывел гостей вперёд. Через полторы минуты Джордан Шварц сравнял счёт. На 14-й минуте Михаил Беляев вновь вывел гостей вперёд, но нижегородцы отыгрались спустя всего 20 секунд. На 16-й минуте хозяева забросили третью шайбу усилиями Сергея Гончарука. Во втором периоде команды дважды обменялись шайбами. В третьем игровом отрезке Атте Охтамаа сделал счёт 5:5, но затем «Торпедо» вновь повело благодаря шайбе Антона Шенфельда.

Следующую встречу «Локомотив» проведёт в Ярославле с подольским «Витязем». «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи». Оба матча пройдут 3 января 2021 года.