«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв СКА во второй раз в сезоне

Финский «Йокерит» обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1.



На 10-й минуте Вели-Матти Савинайнен вывел хозяев вперёд реализовав численное большинство. Результативные очки получили Йон Норман и Хенрик Хаапала. На 37-й минуте Джордан Шрёдер увеличил преимущество финской команды. На 54-й минуте Евгений Тимкин отыграл одну шайбу, но на большее санкт-петербургскую команду не хватило.

Следующую встречу СКА проведёт 5 января 2021 года в Минске с местным «Динамо». «Йокерит» сыграет 3 января 2021 года в Москве с ЦСКА.