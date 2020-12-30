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«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв СКА во второй раз в сезоне

«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв СКА во второй раз в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте Вели-Матти Савинайнен вывел хозяев вперёд реализовав численное большинство. Результативные очки получили Йон Норман и Хенрик Хаапала. На 37-й минуте Джордан Шрёдер увеличил преимущество финской команды. На 54-й минуте Евгений Тимкин отыграл одну шайбу, но на большее санкт-петербургскую команду не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Савинайнен (Норман, Хаапала) – 09:13' (5x4)   2:0 Шрёдер (Грант, О'Нилл) – 36:45' (5x4)   2:1 Тимкин (Морозов, Белов) – 53:41' (5x5)

Следующую встречу СКА проведёт 5 января 2021 года в Минске с местным «Динамо». «Йокерит» сыграет 3 января 2021 года в Москве с ЦСКА.

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