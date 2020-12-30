Россия — Швеция на молодёжном ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямой эфир

31 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды будет сборная Швеции. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Старт матча запланирован на 5:30 мск.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 года и завершится 6 января 2021 года. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России провела три матча на МЧМ, одержав победы в матчах с командами США (5:3) и Австрии (7:1) и уступив Чехии (0:2). Шведы в обеих встречах победили: разгромили чехов (7:1) и крупно обыграли австрийцев (4:0).