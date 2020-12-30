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История и статистика встреч сборных России и Швеции на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и Швеции на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

31 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча — в 5:30 мск.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 25 раз. Россияне выиграли десять матчей, одна встреча завершилась вничью.

МЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — Швеция1:5Климович — Сундстрём (2), Нэслунд, Раухала, Линдквист
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Швеция0:3Юханссон, Йенссон (2)
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Швеция6:4Шарифьянов, Воробьёв, Ячменёв, Батыршин, Харламов, Вышедкевич — Тернстрём (2), Сёдерберг, Сундстрём
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Швеция5:2Васильев, Королюк (2), Меляков, Морозов — Экман, Чернквист
МЧМ-1997ШвейцарияГруппаРоссия — Швеция0:0-
МЧМ-1999КанадаГруппаРоссия — Швеция2:4Счастливый, Вереникин — Тёрнквист, Карлссон (2), Кристофферссон
МЧМ-2000ШвецияГруппаРоссия — Швеция5:1Муратов (2), Щадилов, Любимов, Рязанцев — Зеттерберг
МЧМ-2001РоссияЧетвертьфиналРоссия — Швеция2:3Чистов, Бутурлин — Мелин, Сундин, Самуэльссон
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — Швеция5:3Сёмин, Овечкин, Аншаков (2), Шкотов — Ю. Андерссон, Кальгум, Р. Нильссон
МЧМ-2006КанадаГруппаРоссия — Швеция5:1Малкин, Кулёмин (2), Волошенко, Широков — Бергфорс
МЧМ-2007ШвецияПолуфиналРоссия — Швеция4:2Макаров, Черепанов, Анисимов, Васюнов — Юнланд, Яльмарссон
МЧМ-2008ЧехияПолуфиналРоссия — Швеция1:2 ОТФилатов — Фигрен, Баклунд
МЧМ-2009КанадаГруппаРоссия — Швеция0:5Петерссон (2), Яльмарссон, Баклунд, Юханссон
МЧМ-2010КанадаГруппаРоссия — Швеция1:4К. Петров — Петерссон (2), Пяаярви, Бродин
МЧМ-2011СШАГруппаРоссия — Швеция0:2Ландер, Фаст
МЧМ-2011СШАПолуфиналРоссия — Швеция4:3 БТарасенко, Голубев (1, ПБ), Калинин — Ларссон, Йернкрок, Селин
МЧМ-2012КанадаГруппаРоссия — Швеция3:4 ОТЗемченко, Косов, Телегин — Клефбом, Ракелль, Фриберг, Нордстрём
МЧМ-2012КанадаФиналРоссия — Швеция0:1 ОТЗибанеджад
МЧМ-2013РоссияПолуфиналРоссия — Швеция2:3 БМиронов, Григоренко — Линдхольм, Ф. Форсберг, Колльберг (ПБ)
МЧМ-2014ШвецияГруппаРоссия — Швеция2:3Барабанов, Григоренко — Юнссон, Сёренсен, де ла Роуз
МЧМ-2014ШвецияПолуфиналРоссия — Швеция1:2Жафяров — Ф. Форсберг, Сундквист
МЧМ-2015КанадаГруппаРоссия — Швеция2:3Лещенко (2) — Форслинг (2), А. Хольмстрём
МЧМ-2015КанадаПолуфиналРоссия — Швеция4:1Шаров (2), Пайгин, Мамин — Валльмарк
МЧМ-2017КанадаМатч за 3-е местоРоссия — Швеция2:1Капризов, Гурьянов — Дален
МЧМ-2018СШАГруппаРоссия — Швеция3:4 БД. Соколов, Костин, Полодян — Л. Андерсон, Лильегрен, Г. Густафссон, О. Стеен (ПБ)
МЧМ-2020ЧехияПолуфиналРоссия — Швеция5:4 ОТМорозов (2), Соколов (2), Хованов — Р. Сандин (2), Фагемо, Н. Лундквист

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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