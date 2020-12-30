История и статистика встреч сборных России и Швеции на молодёжных чемпионатах мира
31 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча — в 5:30 мск.
Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 25 раз. Россияне выиграли десять матчей, одна встреча завершилась вничью.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — Швеция
|1:5
|Климович — Сундстрём (2), Нэслунд, Раухала, Линдквист
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Швеция
|0:3
|Юханссон, Йенссон (2)
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|6:4
|Шарифьянов, Воробьёв, Ячменёв, Батыршин, Харламов, Вышедкевич — Тернстрём (2), Сёдерберг, Сундстрём
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Швеция
|5:2
|Васильев, Королюк (2), Меляков, Морозов — Экман, Чернквист
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Группа
|Россия — Швеция
|0:0
|-
|МЧМ-1999
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|2:4
|Счастливый, Вереникин — Тёрнквист, Карлссон (2), Кристофферссон
|МЧМ-2000
|Швеция
|Группа
|Россия — Швеция
|5:1
|Муратов (2), Щадилов, Любимов, Рязанцев — Зеттерберг
|МЧМ-2001
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|2:3
|Чистов, Бутурлин — Мелин, Сундин, Самуэльссон
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — Швеция
|5:3
|Сёмин, Овечкин, Аншаков (2), Шкотов — Ю. Андерссон, Кальгум, Р. Нильссон
|МЧМ-2006
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|5:1
|Малкин, Кулёмин (2), Волошенко, Широков — Бергфорс
|МЧМ-2007
|Швеция
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|4:2
|Макаров, Черепанов, Анисимов, Васюнов — Юнланд, Яльмарссон
|МЧМ-2008
|Чехия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|1:2 ОТ
|Филатов — Фигрен, Баклунд
|МЧМ-2009
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|0:5
|Петерссон (2), Яльмарссон, Баклунд, Юханссон
|МЧМ-2010
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|1:4
|К. Петров — Петерссон (2), Пяаярви, Бродин
|МЧМ-2011
|США
|Группа
|Россия — Швеция
|0:2
|Ландер, Фаст
|МЧМ-2011
|США
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|4:3 Б
|Тарасенко, Голубев (1, ПБ), Калинин — Ларссон, Йернкрок, Селин
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|3:4 ОТ
|Земченко, Косов, Телегин — Клефбом, Ракелль, Фриберг, Нордстрём
|МЧМ-2012
|Канада
|Финал
|Россия — Швеция
|0:1 ОТ
|Зибанеджад
|МЧМ-2013
|Россия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|2:3 Б
|Миронов, Григоренко — Линдхольм, Ф. Форсберг, Колльберг (ПБ)
|МЧМ-2014
|Швеция
|Группа
|Россия — Швеция
|2:3
|Барабанов, Григоренко — Юнссон, Сёренсен, де ла Роуз
|МЧМ-2014
|Швеция
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|1:2
|Жафяров — Ф. Форсберг, Сундквист
|МЧМ-2015
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|2:3
|Лещенко (2) — Форслинг (2), А. Хольмстрём
|МЧМ-2015
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|4:1
|Шаров (2), Пайгин, Мамин — Валльмарк
|МЧМ-2017
|Канада
|Матч за 3-е место
|Россия — Швеция
|2:1
|Капризов, Гурьянов — Дален
|МЧМ-2018
|США
|Группа
|Россия — Швеция
|3:4 Б
|Д. Соколов, Костин, Полодян — Л. Андерсон, Лильегрен, Г. Густафссон, О. Стеен (ПБ)
|МЧМ-2020
|Чехия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|5:4 ОТ
|Морозов (2), Соколов (2), Хованов — Р. Сандин (2), Фагемо, Н. Лундквист
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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