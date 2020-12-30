Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Широков дрался, «кабан» следил за новогодними чирлидершами. Фото поражения «Спартака»

Матч «Спартак» — «Динамо» Рига
Широков дрался, «кабан» следил за новогодними чирлидершами. Фото поражения «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 30 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло московский «Спартак» со счётом 5:2.

На 5-й минуте матча Лаурис Дарзиньш вывел латвийскую команду вперёд, реализовав численное большинство. Через четыре минуты Лукаш Радил сравнял счёт. На 27-й минуте Михаил Юньков вывел москвичей вперёд, но спустя четыре минуты рижане вновь сделали счёт равным. За 19 секунд до конца периода Рихард Букартс вывел гостей вперёд. В начале третьего игрового отрезка Мартиньш Дзиеркалс увеличил преимущество рижан. В середине периода Денис Паршин забросил ещё одну шайбу.

Следующую встречу «Динамо» проведёт в Риге с московскими одноклубниками, а «Спартак» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020