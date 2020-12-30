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Марьямяки: в третьем периоде «Йокерит» слишком много оборонялся, но смог выстоять

Марьямяки: в третьем периоде «Йокерит» слишком много оборонялся, но смог выстоять
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал итоги встречи со СКА (2:1).

«Мы были готовы к этому матчу, в течение 40 минут играли в хороший хоккей. В третьем периоде слишком много оборонялись, но смогли выстоять. Мы провели хорошую неделю. Пятое место в таблице? Мы знаем, что сыграли меньше матчей, чем другие команды. Надеюсь, что будем дальше прибавлять. Андерс Лидбек сыграл много матчей за последнее время, вчера мы ему даже дали выходной, а сегодня он показал свой класс», — приводит слова Марьямяки пресс-служба КХЛ.

Напомним, финский «Йокерит» обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «Хартвалл Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв СКА во второй раз в сезоне
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