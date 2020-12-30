Брагин: матчи с «Йокеритом» похожи на плей-офф, всегда непросто с ним играть
Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с «Йокеритом».
«Обоюдоострый матч с обилием силовой борьбы, соперник использовал два наших удаления. Третий период провели неплохо, но нужно использовать свои моменты. «Йокерит» — хорошая команда, матчи с ними похожи на плей-офф, и всегда непросто с ними играть», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.
Напомним, финский «Йокерит» обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «Хартвалл Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Следующую встречу санкт-петербургский СКА проведёт 5 января 2021 года в Минске с местным «Динамо». Финский «Йокерит» сыграет 3 января 2021 года в Москве с ЦСКА.
«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв СКА во второй раз в сезоне
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