Источник: Здено Хара подписал контракт с «Вашингтоном»
Защитник Здено Хара подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает американский журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл на своей странице в «Твиттере».
Ранее 43-летний словак находился в статусе неограниченно свободного агента.
Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.
Агент Хары сообщил, что в услугах 43-летнего защитника заинтересовано более 20 команд НХЛ
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