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Сборная Финляндия всухую разгромила Словакию, одержав третью победу на МЧМ-2021

Сборная Финляндия всухую разгромила Словакию, одержав третью победу на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Словакии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).

Турнирная таблица МЧМ-2021

Героем встречи стал нападающий Антон Лунделль, набравший 3 (1+2) очка. По 2 очка набрали Рони Хирвонен (0+2), Самуэль Хелениус (2+0), Беньямин Корхонен (0+2) и Топи Ниемеля (1+1). Шат-аут оформил голкипер финской сборной Кари Пииройнен.

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
6 : 0
Словакия U20
1:0 Лунделль (Симонтайваль, Хирвонен) – 08:57' (5x5)   2:0 Ниемеля (Лунделль) – 26:09' (5x5)   3:0 Симонтайваль (Лунделль, Ниемеля) – 28:35' (5x5)   4:0 Хатакка (Хирвонен) – 46:10' (5x5)   5:0 Хелениус (Корхонен, Петман) – 47:27' (5x5)   6:0 Хелениус (Корхонен) – 53:49' (5x5)

Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Финляндия находится в группе А со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Канады.

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