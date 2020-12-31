Сборная Финляндия всухую разгромила Словакию, одержав третью победу на МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Словакии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).

Героем встречи стал нападающий Антон Лунделль, набравший 3 (1+2) очка. По 2 очка набрали Рони Хирвонен (0+2), Самуэль Хелениус (2+0), Беньямин Корхонен (0+2) и Топи Ниемеля (1+1). Шат-аут оформил голкипер финской сборной Кари Пииройнен.

Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Финляндия находится в группе А со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Канады.