Сборная Финляндия всухую разгромила Словакию, одержав третью победу на МЧМ-2021
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Словакии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).
Героем встречи стал нападающий Антон Лунделль, набравший 3 (1+2) очка. По 2 очка набрали Рони Хирвонен (0+2), Самуэль Хелениус (2+0), Беньямин Корхонен (0+2) и Топи Ниемеля (1+1). Шат-аут оформил голкипер финской сборной Кари Пииройнен.
U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
6 : 0
Словакия U20
1:0 Лунделль (Симонтайваль, Хирвонен) – 08:57' (5x5) 2:0 Ниемеля (Лунделль) – 26:09' (5x5) 3:0 Симонтайваль (Лунделль, Ниемеля) – 28:35' (5x5) 4:0 Хатакка (Хирвонен) – 46:10' (5x5) 5:0 Хелениус (Корхонен, Петман) – 47:27' (5x5) 6:0 Хелениус (Корхонен) – 53:49' (5x5)
Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Финляндия находится в группе А со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Канады.
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
00:25
-
00:09
-
00:03
-
00:00
- 30 декабря 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:00
-
22:45
-
22:20
-
21:53
-
21:51
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
20:51
-
20:40
-
20:27
-
19:54
-
19:18
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:31
-
18:28
-
18:12
-
18:06
-
17:50
-
17:18
-
17:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам