Хара попрощался с «Бостоном»

Защитник Здено Хара объявил в «Инстаграме» об уходе из «Бостон Брюинз».

Напомним, что игрок обороны подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Отмечается, что Хара подписал однолетнее соглашение на $ 795 тыс.



Ранее 43-летний словак находился в статусе неограниченно свободного агента после такого,.



Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+26". В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.