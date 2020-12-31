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Хара попрощался с «Бостоном»

Хара попрощался с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Здено Хара объявил в «Инстаграме» об уходе из «Бостон Брюинз».

Напомним, что игрок обороны подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Отмечается, что Хара подписал однолетнее соглашение на $ 795 тыс.

Ранее 43-летний словак находился в статусе неограниченно свободного агента после такого,.

Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+26". В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.

43-летний Хара подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на $ 795 тыс.
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