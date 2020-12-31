Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Кучеров успешно перенёс операцию в Нью-Йорке

Никита Кучеров успешно перенёс операцию в Нью-Йорке
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию в Нью-Йорке, сообщает журналист Брайан Бернс в своём «твиттере».

По данным источника, операция решит его проблему с бедром. Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся до регулярного сезона 2021 года.

Ранее сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных. Это может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат и переподписать Энтони Чирелли. Ранее команда превышала допустимый лимит на $ 6,15 млн.

27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».

Кучеров пропустит регулярку НХЛ. Что это за травма и когда ждать возвращения
Хорошая новость, что Стивен Стэмкос возвращается в строй. «Тампа» справится.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020