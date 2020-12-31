Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию в Нью-Йорке, сообщает журналист Брайан Бернс в своём «твиттере».

По данным источника, операция решит его проблему с бедром. Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся до регулярного сезона 2021 года.

Ранее сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных. Это может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат и переподписать Энтони Чирелли. Ранее команда превышала допустимый лимит на $ 6,15 млн.

27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».