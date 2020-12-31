Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Швеции

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала состав звеньев на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года с командой Швеции.

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Михаил Абрамов – Егор Афанасьев;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Спиридонов – Илья Сафонов, Данил Башкиров;

Даниил Чайка – Владислав Фирстов; Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России провела три матча на МЧМ, одержав победы в матчах с командами США (5:3) и Австрии (7:1) и уступив Чехии (0:2). Шведы в обеих встречах победили: разгромили чехов (7:1) и крупно обыграли австрийцев (4:0).