Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России эффектно реализовала большинство в матче со Швецией — забил Родион Амиров

Сборная России эффектно реализовала большинство в матче со Швецией — забил Родион Амиров
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России проводит заключительный матч на групповом этапе молодёжного чемпионате мира 2021 года. В соперниках у команды Игоря Ларионова сборная Швеции (2:1, после первого периода).

Под занавес первого периода российской команде удалось реализовать большинство. Марат Хуснутдинов выиграл борьбу в зоне атаки, далее отдал передачу к воротам на Василия Подколзина, который выдержал мастерскую паузу и отпасовал на дальнюю штангу — Родион Амиров замкнул.

Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В свою очередь шведская команда в первой встрече разгромила сборную Чехии (7:1), а во второй легко переиграла команду Австрии (4:0).

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Наши забросили шайбу после красивой комбинации! Россия — Швеция. Онлайн
Всё самое важное о встрече команды Игоря Ларионова и происходящих вокруг неё событиях.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020