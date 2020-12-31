Амиров отпраздновал гол в матче со Швецией судейским жестом. Ранее так делал Мэттьюс

Сборная России проводит заключительный матч на групповом этапе молодёжного чемпионате мира 2021 года. В соперниках у команды Игоря Ларионова сборная Швеции (2:2, в ходе второго периода).

Под занавес первого периода российской команде удалось реализовать большинство усилиями Родиона Амирова. Проспект «Торонто Мэйпл Лифс» отпраздновал взятие ворот судейским жестом. Такая реакция Родиона была обусловлена отменённым голом в начале первого периода. В Северной Америке уже обратили внимание, что ранее подобный жест показывал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В свою очередь шведская команда в первой встрече разгромила сборную Чехии (7:1), а во второй легко переиграла команду Австрии (4:0).