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Маккензи: Абрамов может получить дисквалификацию за удар соперника ногой

Маккензи: Абрамов может получить дисквалификацию за удар соперника ногой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Эксперт канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал удаление нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова, который в матче со сборной Швеции ударил соперника ногой.

«Второй период был не лучшим для российской сборной. Четыре удаления подряд, а Михаил Абрамов и вовсе разочаровал. Бить ногой соперника — за это можно получить дисквалификацию. Я не знаю, что решит дисциплинарный комитет ИИХФ, но подсечка коньком сзади, удар ногой — это очень грубое нарушение. Сборная России никак не может начать реализовывать моменты, хотя в первом периоде у неё было серьёзное преимущество», — сказал Маккензи в эфире TSN.

После второго периода счёт в матче равный — 2:2. В составе российской команды отличились Егор Афанасьев и Родион Амиров.

Сборная России U20 получила четыре удаления подряд во втором периоде матча со Швецией
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