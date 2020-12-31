Маккензи: Абрамов может получить дисквалификацию за удар соперника ногой

Эксперт канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал удаление нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова, который в матче со сборной Швеции ударил соперника ногой.



«Второй период был не лучшим для российской сборной. Четыре удаления подряд, а Михаил Абрамов и вовсе разочаровал. Бить ногой соперника — за это можно получить дисквалификацию. Я не знаю, что решит дисциплинарный комитет ИИХФ, но подсечка коньком сзади, удар ногой — это очень грубое нарушение. Сборная России никак не может начать реализовывать моменты, хотя в первом периоде у неё было серьёзное преимущество», — сказал Маккензи в эфире TSN.

После второго периода счёт в матче равный — 2:2. В составе российской команды отличились Егор Афанасьев и Родион Амиров.