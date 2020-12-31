Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции на МЧМ-2021
Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.
В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов.
U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция U20
1:0 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 07:28' (5x5) 1:1 Костмар (Гунлер, Хольмстрём) – 14:33' (5x5) 2:1 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 19:14' (5x4) 2:2 Хольц (Сундсвик, Андре) – 35:59' (5x5) 3:2 Кирсанов (Князев, Амиров) – 49:46' (5x4) 3:3 Гунлер (Хольц, Сёдерстрём) – 59:00' (6x5) 4:3 Хуснутдинов (Амиров, Чистяков) – 64:54' (4x3)
Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В свою очередь шведская команда в первой встрече разгромила сборную Чехии (7:1), а во второй легко переиграла команду Австрии (4:0).
Хольц: мы более мастеровитые, и русским приходится цеплять нас клюшками. Они играют грязно
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