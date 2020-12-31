Сборная России забила гол после удаления Хольца. Швед обвинил россиян в грязной игре
Сборная России проводит заключительный матч на групповом этапе молодёжного чемпионате мира 2021 года. В соперниках у команды Игоря Ларионова сборная Швеции (3:2, идёт третий период).
Третью шайбу российской команды реализовал Кирилл Кирсанов, реализовавший большинство. Примечательно, что Кирилл использовал удаление Александера Хольца, который во втором перерыве обвинил россиян в грязной игре.
Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В свою очередь шведская команда в первой встрече разгромила сборную Чехии (7:1), а во второй легко переиграла команду Австрии (4:0).
Хольц: мы более мастеровитые, и русским приходится цеплять нас клюшками. Они играют грязно
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