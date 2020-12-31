Ларионов: Чинахов выглядит неплохо, 1 января он покатается — после этого примем решение
Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о состоянии травмированного Егора Чинахова, который не играл в последнем матче россиян на групповом этапе со сборной Швеции (4:3 ОТ).
«Чинахов выглядит неплохо. Завтра мы будем принимать решение по нему, согласуясь с информацией от докторов. Он должен покататься 1 января, после этого его состояние оценят и будет понятно, готов ли он играть в четвертьфинале», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Напомним, что Чинахов получил повреждение в матче со сборной Австрии. В начале первого периода форвард «Авангарда» получил травму в эпизоде с заработанным буллитом, который впоследствии реализовал Родион Амиров.
Один из лидеров сборной России получил травму. Чинахов влетел в борт после фола австрийца
Егор ушёл со льда, не опираясь на правую ногу. Всё выглядит очень плохо.
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