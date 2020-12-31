Кирсанов: не скажу, что Швеция более мастеровитая команда. Не зря же нас выбрали в сборную

Защитник молодёжной сборной России Кирилл Кирсанов прокомментировал победу в матче с командой Швеции (4:3) на чемпионате мира 2021 года.

«Швед сказал, что они более мастеровиты? Мастерство у всех команд высокое на этом турнире. Я не могу сказать, что Швеция более мастеровитая команда. У нас тоже мастеровитая команда, не зря же нас выбрали в сборную.



Мой победный гол? Спасибо тренерам, что выпустили в большинстве, доверили. Как-то она сама там залетела, так получилось, нормально. Сыграл много, но я готов играть по 27-30 минут, состояние отличное», — сказал Кирсанов.

В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов.