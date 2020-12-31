Кирсанов: не скажу, что Швеция более мастеровитая команда. Не зря же нас выбрали в сборную

Защитник молодёжной сборной России Кирилл Кирсанов прокомментировал победу в матче с командой Швеции (4:3) на чемпионате мира 2021 года.
«Швед сказал, что они более мастеровиты? Мастерство у всех команд высокое на этом турнире. Я не могу сказать, что Швеция более мастеровитая команда. У нас тоже мастеровитая команда, не зря же нас выбрали в сборную.
Мой победный гол? Спасибо тренерам, что выпустили в большинстве, доверили. Как-то она сама там залетела, так получилось, нормально. Сыграл много, но я готов играть по 27-30 минут, состояние отличное», — сказал Кирсанов.
В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов.
- 31 декабря 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
09:02
-
08:47
-
08:44
-
08:37
-
08:30
-
08:21
-
07:58
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:08
-
06:21
-
06:18
-
06:09
-
05:53
-
05:45
-
04:45
-
04:37
-
04:05
-
04:00
-
00:25
-
00:09
-
00:03