Главный тренер молодёжной сборной Швеции прокомментировал поражении от России на МЧМ-2021

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Рённмарк прокомментировал поражение в матче с командой России (3:4 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

«Мы сделали много хороших вещей сегодня. Россия играла очень интенсивно, но мы выдержали темп. Трудная, плотная игра. Мы не забили в большинстве во втором периоде? Конечно, каждый хочет забивать как можно больше. Считаю, что мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. О победной серии на групповых этапах вообще не думали. Мы проиграли этот матч, хотя бились за победу — это единственное, о чём мы заботились.

Будет ли играть Броберг завтра? Я надеюсь, что все сыграют и у нас нет травмированных. Альнефельт тоже не травмирован, у нас все в строю», — отметил тренер младших «тре крунур».