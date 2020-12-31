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Главный тренер молодёжной сборной Швеции прокомментировал поражении от России на МЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер молодёжной сборной Швеции прокомментировал поражении от России на МЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Рённмарк прокомментировал поражение в матче с командой России (3:4 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

«Мы сделали много хороших вещей сегодня. Россия играла очень интенсивно, но мы выдержали темп. Трудная, плотная игра. Мы не забили в большинстве во втором периоде? Конечно, каждый хочет забивать как можно больше. Считаю, что мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. О победной серии на групповых этапах вообще не думали. Мы проиграли этот матч, хотя бились за победу — это единственное, о чём мы заботились.

Будет ли играть Броберг завтра? Я надеюсь, что все сыграют и у нас нет травмированных. Альнефельт тоже не травмирован, у нас все в строю», — отметил тренер младших «тре крунур».

«Мы не играли грязно. А удаления не были очевидными». Что сказали наши и шведы после матча
И сборной России всё равно, на кого выходить в следующем раунде.
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