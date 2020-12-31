Дементьев: шведы сильно удивили своими ныряниями, отыграться в овертайме невозможно

Агент и эксперт по молодёжному хоккейному хоккею Алексей Дементьев прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Швеции (4:3) на чемпионате мира 2021 года.
«После игры с австрийцами осталось двоякое впечатление. С одной стороны, наша команда выиграла, с другой — не показала той яркости, которая у неё есть. Поэтому ожидания от игры нашей сборной со шведами были волнительны.
С самого начала российская сборная постаралась дать понять шведам, что их рекорд рано или поздно закончится. Незасчитанный гол задал нашим игрокам правильный вектор работы, что вылилось в территориальное преимущество.
Считаю, что особенно стоит уделить внимание удалениям. Шведы очень сильно удивили своими ныряниями, благодаря которым во втором периоде они получали численное преимущество. Зато в третьем периоде и овертайме, получив по делу большинство, наша команда его каждый раз хладнокровно реализовывала. Три раза шведы отыгрывались в этом матче, но в овертайме такое невозможно», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 31 декабря 2020
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