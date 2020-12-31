Крикунов: Ерёменко — лучший вратарь КХЛ? Может, далеко берёте, но в «Динамо» он сильнейший

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:1).
«Попросили ребят сыграть строго, как и в матче со «Спартаком». Постараться не дать противнику убегать в контратаки в численном большинстве. Ребята старались, выполнили задание на игру, хорошо использовали большинство. Первый матч провёл Верещагин – в принципе, неплохо, а Магнус Пяаярви получил травму и уже на лечении. Сразу ответил на ваши вопросы.
Думаю, что мы можем играть ещё сильнее, когда у нас соберётся весь состав, на сегодняшний день с нами нет ещё пяти человек. Хорошо, что выиграли, но в каком состоянии находятся эти команды, с которыми мы играли. Поэтому, может, это удача или стечение обстоятельств.
Ерёменко по-прежнему лучший голкипер в КХЛ? Может быть, вы далеко берёте, но у нас он сильнейший», — цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.
- 31 декабря 2020
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
09:02
-
08:47
-
08:44
-
08:37
-
08:30
-
08:21
-
07:58
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:08
-
06:21
-
06:18
-
06:09
-
05:53
-
05:45
-
04:45