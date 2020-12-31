Крикунов: Ерёменко — лучший вратарь КХЛ? Может, далеко берёте, но в «Динамо» он сильнейший

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:1).

«Попросили ребят сыграть строго, как и в матче со «Спартаком». Постараться не дать противнику убегать в контратаки в численном большинстве. Ребята старались, выполнили задание на игру, хорошо использовали большинство. Первый матч провёл Верещагин – в принципе, неплохо, а Магнус Пяаярви получил травму и уже на лечении. Сразу ответил на ваши вопросы.

Думаю, что мы можем играть ещё сильнее, когда у нас соберётся весь состав, на сегодняшний день с нами нет ещё пяти человек. Хорошо, что выиграли, но в каком состоянии находятся эти команды, с которыми мы играли. Поэтому, может, это удача или стечение обстоятельств.

Ерёменко по-прежнему лучший голкипер в КХЛ? Может быть, вы далеко берёте, но у нас он сильнейший», — цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.