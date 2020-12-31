Канарейкин: ценно, что выиграли у таких тяжёлых шведов. Работы у сборной России много

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Швеции (4:3 ОТ).

«Удалось обыграть шведов на групповом этапе, это очень хороший момент. Матч складывался непросто, но мы играли хорошо. Во втором периоде выстояли при четырёх удалениях, это обнадёживает. Ещё хочется отметить, что смогли после пропущенной шайбы за минуту до конца снова найти путь к победе.

Нужно править дисциплину, плюс счастье должно быть на нашей стороне. Везение должно присутствовать всегда, этого хочется пожелать нашей сборной на Новый год. Здорово, что заработало большинство. Ценно, что выиграли у таких тяжёлых шведов. Работы много, верим в лучшее», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.