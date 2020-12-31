Владимир Воробьёв, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий провели матч со СКА с микрофонами

26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова. Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв.

Пресс-служба бело-голубых опубликовала в официальном YouTube-канале видео с этого матча. Тренер Владимир Воробьёв, а также нападающие Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий провели встречу в микрофонами.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале московского «Динамо».

«Динамо» обыграло СКА в Москве впервые с 2016 года. Тогда Шипачёв забивал за «армейцев». Тот матч также завершился в овертайме. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3.