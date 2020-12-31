Кожевников: Россия победила одну из сильнейших сборных мира. Команда проявила характер

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче чемпионата мира 2021 года с командой Швеции (4:3 ОТ), отметив высокую самоотдачу игроков.
«Наша сборная добилась победы над одной из сильнейших сборных мира. Матч был непростым, но команда проявила характер, а также высокую самоотдачу. Наконец-то сумели забросить в большинстве. Гол, забитый на последних секундах овертайма, говорит, что наши ребята извлекли ошибки из игры с чехами, сумели настроиться серьёзно на шведов, с которыми мы всегда играем очень тяжело.
Сейчас все мысли должны быть о четвертьфинале. Соперника мы пока не знаем, но это и не столь важно. К любому нужно отнестись со всей серьёзностью. Играть так же внимательно, как и со шведами, и стараться не нарушать игровую дисциплину. Команда у нас хорошая, с характером», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 31 декабря 2020
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