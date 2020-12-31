Плющев — о плей-офф: матч со шведами уже нужно забыть. В 2016-м едва не проиграли датчанам

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче чемпионата мира 2021 года с командой Швеции (4:3 ОТ). Специалист считает, что этот успех очень важен в психологическом плане.

«У нашей команды был очень серьёзный соперник. Шведы уже многие годы побеждали в группе, и победа над ними в заключительном матче перед стартом плей-офф очень важна, прежде всего в психологическом плане. В игре нашей сборной был виден рисунок, ребята проявили характер. Мы доказали, что можем играть до последних секунд.

Но сейчас матч со шведами уже нужно забыть, готовиться к старту плей-офф. То, что нам не попадётся Канада или Финляндия, бесспорно, очень хорошо. Но в любом случае это не повод для расслабления. В 2016 году, помнится, мы едва не проиграли датчанам. Наши ребята должны быть полностью сконцентрированы. И не важно, с кем предстоит игра. Чехи нам продемонстрировали, что такое недооценка соперника», — сказал Плющев «Чемпионату».