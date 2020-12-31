Фёдоров: переход Ковальчука в «Авангард» — это не завершение карьеры

Легендарный нападающий Сергей Фёдоров прокомментировал переход форварда Ильи Ковальчука в омский «Авангард».

«Что странного в том, что хоккеист в таком возрасте подписывает контракт? Ну да, 37 лет. Ну и что? 43 года. Ну и что? Посмотрите на Пашку Дацюка.

Это не завершение карьеры. Это человек по своему устою понимает, что он может и хочет играть тут в хоккей. Что у него есть большое желание. Его на работу берёт менеджмент клуба, подписывает с ним контракт — и понимает, что из игрока можно что-то выжать для пользы команды. Плюс главный тренер Боб Хартли — это связующее звено между хоккеистом и менеджментом, потому что тренировал Ковальчука ещё в «Атланте». Игрок попадает в более-менее родную ситуацию.

Фёдоров, Дацюк, Ковальчук — мы приезжали и приезжаем в КХЛ не заканчивать. Нет, мы ехали играть в свой хоккей на пользу команды. Дай бог здоровья и удачи Илье. И это естественный процесс. И в НХЛ, и в КХЛ работает жёсткий потолок зарплат. Многие возрастные игроки уже не проходят в состав. Клубы заботятся о смене поколений, а не только о том, как завоевать Кубок», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».