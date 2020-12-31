Маклеллан: опыт и лидерские качества Хары усилят оборону «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал переход в столичный клуб защитника Здено Хары. 43-летний словак подписал однолетнее соглашение на $ 795 тыс.

«Мы чрезвычайно рады, что Здено присоединился к «Кэпиталз». Мы считаем, что его опыт и лидерские качества усилят нашу оборону и всю команду», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.