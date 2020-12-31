Рутерфорд: некоторым просто не нравится «Питтсбург», и они ждут нашего провала
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд выразил своё отношение к многочисленным критическим высказываниям на фоне решений по составу команды.
«Это обычное дело на самом деле. Честно говоря, я ожидал, что люди будут так говорить. Однако они не очень внимательно следят за нами. Они не близки к команде. Они знают не так много о нашей команде. Мы по-прежнему претендуем на Кубок Стэнли.
Когда такая команда, как «Питтсбург», добивается большего успеха, то люди оставляют негативные и завистливые комментарии. Такое есть во всех видах спорта. По какой-то причине люди не могут ждать. Некоторым просто не нравится «Питтсбург», и они ждут нашего провала», – приводит слова Рутерфорд The Score.
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