Прошкин: в плей–офф МЧМ сборной России расслабляться нельзя, матч с Чехией это доказал

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче чемпионата мира 2021 года с командой Швеции (4:3 ОТ).

«Конечно, хорошо, что сборная России выиграла. Жаль только, что в конце мы пропустили в формате игры шесть на пять. Нам нужно было выигрывать в основное время. В таком случае мы бы заняли первое место. Теперь наша судьба будет зависеть от завтрашнего матча шведов и американцев.

Конечно, на первой стадии плей–офф всегда лучше встретиться с более слабыми командами. В матче с канадцами мы могли бы проиграть и вылететь из турнира на ранней стадии. Или же наоборот, бывали случаи, когда мы обыгрывали Канаду в четвертьфинале, выплеснув при этом все эмоции, а потом уступали на следующей стадии. Например, так было на Олимпийских играх в Турине. Поэтому мы должны были занять лидирующие позиции в группе для того, чтобы спокойно проходить дальше. Но и в плей–офф расслабляться нельзя. Матч с чехами это доказал. Перед ним мы обыграли американцев, потратив эмоции, и подумали, что Чехию одолеем на одном коньке. А чехи, в свою очередь, грамотно сыграли в обороне, не дав нашим ни единого шанса», — приводит слова Прошкина AllHockey.Ru.