Хоккеисты молодёжной сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

Хоккеисты сборной России, которые находятся в Эдмонтоне на молодёжном чемпионате мира 2021 года, поздравили болельщиков с Новым годом.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

Сегодня, 31 декабря, сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.

Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.