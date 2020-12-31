Хоккеисты молодёжной сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

Хоккеисты сборной России, которые находятся в Эдмонтоне на молодёжном чемпионате мира 2021 года, поздравили болельщиков с Новым годом.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.
Сегодня, 31 декабря, сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.
Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.
- 31 декабря 2020
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