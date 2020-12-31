Голкипер «Филадельфии» Устименко перенёс операцию и пропустит 4-5 месяцев
Голкипер «Филадельфии Флайерз» Кирилл Устименко перенёс операцию на бедре, информирует пресс-служба американского клуба в «Твиттере». Ожидается, что восстановление хоккеиста займёт 4-5 месяцев.
В минувшем сезоне 21-летний вратарь провёл пять матчей за фармклуб «лётчиков» в АХЛ, пропускал в среднем 3,84 шайбы и отражал 88,9% бросков. В ECHL он принял участие в 31 поединке, пропуская 2,4 шайбы в среднем за матч и отражая 91,9% бросков.
Ранее Устименко, заигранный за юниорскую сборную России и задрафтованный «Филадельфией» под общим 80-м номером, принял решение выступать за национальную команду Беларуси. В мае 2019 года голкипер подписал с «Флайерз» трёхлетний контракт новичка.
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