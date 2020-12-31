«Коламбус» заключил новый контракт с нападающим Дюбуа. Общая сумма соглашения — $ 10 млн
«Коламбус Блю Джекетс» заключил новый контракт с нападающим Пьером-Люком Дюбуа, сообщается на официальном сайте клуба Национальная хоккейная лиги. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.
22-летний канадец находился в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне Дюбуа принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".
Следующий сезон станет для уроженца Сент-Агата-де-Мона четвёртым в американском клубе и всей лиге.
Генменеджер «Коламбуса»: единственный путь для Дюбуа играть в НХЛ — подписать наш контракт
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
23:10
-
20:53
-
20:35
-
19:33
-
18:46
-
18:15
-
17:27
-
17:15
-
16:56
-
16:31
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
09:02
-
08:47
-
08:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам