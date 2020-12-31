«Коламбус» заключил новый контракт с нападающим Дюбуа. Общая сумма соглашения — $ 10 млн

«Коламбус Блю Джекетс» заключил новый контракт с нападающим Пьером-Люком Дюбуа, сообщается на официальном сайте клуба Национальная хоккейная лиги. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.

22-летний канадец находился в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне Дюбуа принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".

Следующий сезон станет для уроженца Сент-Агата-де-Мона четвёртым в американском клубе и всей лиге.