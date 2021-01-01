Сборная Канады встретится с Чехией в четвертьфинале МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Финляндии, победу в которой одержали хозяева турнира – 4:1.
В 1/4 финала сборная Канады встретится со сборной Чехии. Соперник сборной Финляндии определится по результатам заключительной игры группового этапа между сборными Швеции и США.
Таким образом, сборная Канады завершила групповой этап без единого поражения – были обыграны сборные Германии (16:2), Словакии (3:1) и Швейцарии (10:0). Для Финляндии это поражение стало первым на турнире, ранее были одержаны победы в играх со сборными Германии (5:3), Швейцарии (4:1) и Словакии (6:0).
Напомним, что сборная Чехии на групповом этапе обыграла сборные России (2:0) и Австрии (7:0), уступив в играх со Швецией (1:7) и США (0:7).
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