Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе A на МЧМ-2021

Сборная Канады обыграла команду Финляндии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Андре Туриньи, одержавшей четвёртую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху канадские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Дилан Козенс. Ещё по разу отличились Дилан Холлоуэй и Пейтон Кребс. Автором единственного гола финнов стал нападающий Брэд Ламберт.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В четвертьфинале канадцы сыграют с командой Чехии.