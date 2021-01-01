Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе A на МЧМ-2021

Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе A на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная Канады обыграла команду Финляндии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Андре Туриньи, одержавшей четвёртую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху канадские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Дилан Козенс. Ещё по разу отличились Дилан Холлоуэй и Пейтон Кребс. Автором единственного гола финнов стал нападающий Брэд Ламберт.

U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 1
Финляндия U20
1:0 Козенс – 03:01' (5x5)   2:0 Холлоуэй (Пеллетье, Шнайдер) – 26:54' (5x5)   3:0 Кребс (Байрэм, Зари) – 32:58' (5x5)   3:1 Ламберт (Ниемеля, Пярссинен) – 45:05' (5x4)   4:1 Козенс – 58:43' (en)

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В четвертьфинале канадцы сыграют с командой Чехии.

Козенс возглавил зачёт бомбардиров МЧМ-2021, набрав 6 очков в матче со сборной Германии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021