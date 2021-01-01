Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе A на МЧМ-2021
Сборная Канады обыграла команду Финляндии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Андре Туриньи, одержавшей четвёртую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху канадские хоккеисты заняли первое место в своей группе.
Дублем в составе победителей отметился нападающий Дилан Козенс. Ещё по разу отличились Дилан Холлоуэй и Пейтон Кребс. Автором единственного гола финнов стал нападающий Брэд Ламберт.
U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 1
Финляндия U20
1:0 Козенс – 03:01' (5x5) 2:0 Холлоуэй (Пеллетье, Шнайдер) – 26:54' (5x5) 3:0 Кребс (Байрэм, Зари) – 32:58' (5x5) 3:1 Ламберт (Ниемеля, Пярссинен) – 45:05' (5x4) 4:1 Козенс – 58:43' (en)
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В четвертьфинале канадцы сыграют с командой Чехии.
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