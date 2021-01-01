Дюбуа: сейчас особенно приятно играть в хоккей, с учётом всего, что происходит в мире

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал продление контракта с «Коламбус Блю Джекетс».

«Очень рад, что заключил контракт и теперь могу снова вернуться на лёд, чтобы играть в хоккей. Это особенно приятно сейчас с учётом всего, что происходит в мире. Мне очень повезло, и я очень жду встречи с моими партнёрами на сборах, чтобы подготовиться к новому сезону», — цитирует Дюбуа пресс-служба НХЛ.

22-летний канадец находился в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне Дюбуа принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".