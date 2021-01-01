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Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021

Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

Расписание четвертьфиналов:

Россия (2B) – Германия (3A), – 2 января, начало в 20:00 мск.

Финляндия (2A) – Швеция (3B), – 2 января, начало 23:30 мск.

Канада (1A) – Чехия (4B), – 3 января, начало в 3:00 мск.

США (1В) – Словакия (4А), – 3 января, начало в 6:30 мск.

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг сборных после группового этапа:

1. Канада

2. США

3. Финляндия

4. Россия

5. Швеция

6. Германия

7. Чехия

8. Словакия