Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

Расписание четвертьфиналов:

Россия (2B) – Германия (3A), – 2 января, начало в 20:00 мск.
Финляндия (2A) – Швеция (3B), – 2 января, начало 23:30 мск.
Канада (1A) – Чехия (4B), – 3 января, начало в 3:00 мск.
США (1В) – Словакия (4А), – 3 января, начало в 6:30 мск.

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг сборных после группового этапа:

1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Россия
5. Швеция
6. Германия
7. Чехия
8. Словакия

Россия пройдёт к США или Канаде через Германию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ
Все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и расклад на 1/2 финала.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021