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Ни один игрок сборной России не вошёл в топ-10 бомбардиров по итогам групповой стадии МЧМ

Ни один игрок сборной России не вошёл в топ-10 бомбардиров по итогам групповой стадии МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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После завершения заключительной встречи группового этапа МЧМ-2021, в которой сборная США уверенно обыграла Швецию (4:0), стало известно, что ни один из представителей сборной России не вошёл в десятку лучших бомбардиров турнира на этой стадии.

Список из 10 лучших бомбардиров выглядит следующим образом:

1. Тревор Зеграс (США) – 13 (6+7) очков при показателе полезности «+6»;
2. Дилан Козенс (Канада) – 11 (6+5) очков и «+8».;
3. Тим Штюцле (Германия) – 10 (5+5) очков и «-3»;
4. Джон Петерка (Германия) – 10 (4+6) очков и «-4»;
5. Флориан Элиас (Германия) – 8 (3+5) очков и «-1»;
6. Куинтон Байфилд (Канада) – 7 (2+5) очков и «+7»;
6. Топи Ниемеля (Финляндия) – 7 (2+5) очков и «+2»;
8. Филип Томасино (Канада) – 6 (4+2) очков и «+7»;
9. Пейтон Кребс (Канада) – 6 (3+3) очков и «+6»;
9. Антон Ланделл (Финляндия) – 6 (3+3) очков и «+4»;

Лучший среди россиян – представитель уфимского «Салавата Юлаева» нападающий Родион Амиров, на счету которого 6 (2+4) очков при показателе полезности «0». Он занимает 11-е место в списке бомбардиров турнира.

Турнирная таблица МЧМ-2021.
Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2021
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