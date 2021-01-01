Ни один игрок сборной России не вошёл в топ-10 бомбардиров по итогам групповой стадии МЧМ

После завершения заключительной встречи группового этапа МЧМ-2021, в которой сборная США уверенно обыграла Швецию (4:0), стало известно, что ни один из представителей сборной России не вошёл в десятку лучших бомбардиров турнира на этой стадии.

Список из 10 лучших бомбардиров выглядит следующим образом:

1. Тревор Зеграс (США) – 13 (6+7) очков при показателе полезности «+6»;

2. Дилан Козенс (Канада) – 11 (6+5) очков и «+8».;

3. Тим Штюцле (Германия) – 10 (5+5) очков и «-3»;

4. Джон Петерка (Германия) – 10 (4+6) очков и «-4»;

5. Флориан Элиас (Германия) – 8 (3+5) очков и «-1»;

6. Куинтон Байфилд (Канада) – 7 (2+5) очков и «+7»;

6. Топи Ниемеля (Финляндия) – 7 (2+5) очков и «+2»;

8. Филип Томасино (Канада) – 6 (4+2) очков и «+7»;

9. Пейтон Кребс (Канада) – 6 (3+3) очков и «+6»;

9. Антон Ланделл (Финляндия) – 6 (3+3) очков и «+4»;

Лучший среди россиян – представитель уфимского «Салавата Юлаева» нападающий Родион Амиров, на счету которого 6 (2+4) очков при показателе полезности «0». Он занимает 11-е место в списке бомбардиров турнира.