«Отметили по-нашенски, без всяких игр». Панарин рассказал, как встретил Новый год

Российский хоккеист и лучший крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поздравил подписчиков с наступившим Новым годом.
«Наконец-то новый год отметили. По-нашенски. Без сезона, самолётов. А то Новый год не то чуть-чуть Всех с Новым годом поздравляю. Happy New Year, guys!», — сказал Панарин в своём видеообращении.
Артемий Панарин — обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира среди молодёжи, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира по хоккею, обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016) и «Харламов Трофи» (2016)».
28-летний Панарин, подписавший летом 2019 года семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах минувшего сезона НХЛ и коэффициентом полезности «+36» при 20 минутах штрафного времени.
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