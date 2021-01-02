Расписание четвертьфинальных матчей на молодёжном чемпионате мира-2021
Сегодня, 2 января, стартует плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2021. Запланированы четвертьфинальные встречи. Сборная России начнёт игровой день матчем с командой Германии.
20:00 мск. Россия U20 — Германия U20;
23:30 мск. Финляндия U20 — Швеция U20;
03:00 мск. Канада U20 — Чехия U20;
6:30 мск. США U20 — Словакия U20.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 года и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы B – сборная Канады (12).
Повезло ли сборной России и кто способен на сенсацию? Чего ждём от старта плей-офф МЧМ
Постоянные эксперты «Чемпионата» не сомневаются в Канаде, а также уверены, что россияне не допустят недонастроя.
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