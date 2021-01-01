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The Athletic: Дюбуа подписал с «Коламбусом» долгосрочный контракт, рассчитывая на обмен

The Athletic: Дюбуа подписал с «Коламбусом» долгосрочный контракт, рассчитывая на обмен
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий Пьер-Люк Дюбуа предпочёл подписать с «Коламбусом Блю Джекетс» краткосрочный контракт, поскольку это может облегчить генеральному менеджеру клуба Ярмо Кекяляйнену работу по обмену игрока, сообщает The Athletic.

Отмечается, что отношения между 22-летним игроком и клубом ухудшились во время переговоров в это межсезонье.

В результате этого хоккеиста отказался подписывать долгосрочное соглашение.

О возможности обмена Дюбуа также сообщал инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Кекяляйнен и агент игрока Пэт Бриссон отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, что 31 декабря 2020 года «Коламбус» подписал новое соглашение с Дюбуа. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.

«Коламбус» заключил новый контракт с нападающим Дюбуа. Общая сумма соглашения — $ 10 млн
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