The Athletic: Дюбуа подписал с «Коламбусом» долгосрочный контракт, рассчитывая на обмен

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа предпочёл подписать с «Коламбусом Блю Джекетс» краткосрочный контракт, поскольку это может облегчить генеральному менеджеру клуба Ярмо Кекяляйнену работу по обмену игрока, сообщает The Athletic.
Отмечается, что отношения между 22-летним игроком и клубом ухудшились во время переговоров в это межсезонье.
В результате этого хоккеиста отказался подписывать долгосрочное соглашение.
О возможности обмена Дюбуа также сообщал инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Кекяляйнен и агент игрока Пэт Бриссон отказались от комментариев по этому поводу.
Напомним, что 31 декабря 2020 года «Коламбус» подписал новое соглашение с Дюбуа. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.
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