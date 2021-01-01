The Athletic: Дюбуа подписал с «Коламбусом» долгосрочный контракт, рассчитывая на обмен

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа предпочёл подписать с «Коламбусом Блю Джекетс» краткосрочный контракт, поскольку это может облегчить генеральному менеджеру клуба Ярмо Кекяляйнену работу по обмену игрока, сообщает The Athletic.



Отмечается, что отношения между 22-летним игроком и клубом ухудшились во время переговоров в это межсезонье.



В результате этого хоккеиста отказался подписывать долгосрочное соглашение.



О возможности обмена Дюбуа также сообщал инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Кекяляйнен и агент игрока Пэт Бриссон отказались от комментариев по этому поводу.



Напомним, что 31 декабря 2020 года «Коламбус» подписал новое соглашение с Дюбуа. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.

«Коламбус» заключил новый контракт с нападающим Дюбуа. Общая сумма соглашения — $ 10 млн