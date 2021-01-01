Василевский — лучший вратарь НХЛ по версии официального сайта лиги, Худобин — 12-й

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован список лучших действующих голкиперов лиги. Голосование проводилось среди 13 журналистов NHL.com.



Возглавил рейтинг Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». По итогам голосования 26-летний россиянин набрал 204 очка. На втором месте расположился Коннор Хеллебайк из «Колорадо Эвеланш» (196), на третьем — Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (179).



Также в топ-5 вошли Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 160) и Робин Ленер из «Вегас Голден Найтс» (129).



На 12-м месте расположился российский вратарь Антон Худобин из «Даллас Старз». Он набрал 47 очков. Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский с 35 баллами занял 15-е место.



Кроме того, в список попали Картер Харт («Филадельфия Флайерз», 116), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз», 109), Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз», 98), Бен Бишоп («Даллас», 93), Фредерик Андерсон («Торонто Мэйпл Лифс», 91), Дарси Кемпер («Аризона Койотс», 61), Марк-Андре Флёри («Вегас», 45), Джон Гибсон («Анахайм Дакс», 36) и Брэйден Холтби («Ванкувер Кэнакс», 30).

Василевский: мне по барабану на персональные награды. Я бы обменял и прошлую «Везину»