Каменский: если сборная России будет играть в свой хоккей, без проблем переиграет Германию

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии.



«К четвертьфинальному матчу с Германией, как и к остальным играм на крупных турнирах, нужна серьёзная подготовка. На молодёжном чемпионате мира могут быть сюрпризы. Нам нужно сразу же брать игру под свой контроль, а если мы расслабимся и подойдём к матчу без должного настроя, то будет тяжело. Но, если наши ребята будут играть в свой хоккей, чётко выполнять тренерское задание, они без особых проблем переиграют немцев.



Что касается Германии, это цепкая и злая команда. Знаю, что многие игроки не доехали до турнира. В ходе группового этапа немецкая сборная выглядела здорово, поэтому никакой недооценки быть не может.



Мы всегда ждём побед от нашей сборной. Матчи с США и Швецией показали: мы умеем играть с большими командами, а наша сборная — фаворит чемпионата. Нам по плечу большие задачи. Будем болеть и верить, что наши хоккеисты окажутся сильнейшими на турнире», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России сыграет с Германией в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2021